إريكسن: توتنهام استحق الخسارة

قال لاعب وسط توتنهام هوتسبر الإنجليزي، الدنماركي كريستيان إريكسن، عقب خسارة فريقه في عقر داره أمام أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، إن المنافس يعتبر فريقاً جيداً، ولكن “السبيرز” لم يقدم مستواه المعهود، وسهل الأمور لهم.

وقال إريكسن في تصريحات لشبكة (بي تس سبورت) البريطانية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب توتنهام هوتسبر: “لم نظهر بمستوانا المعروفز.. لم نلعب بطريقتنا المعتادة.. كنا ننظر للكرة فقط خلال أول 20 دقيقة.. علينا أن نغير الكثير من الأشياء في مباراة الإياب”.

وأضاف اللاعب الدنماركي: “أداؤنا تسبب في ظهورهم بهذه الأفضلية.. أياكس فريق جيد، ولكننا سهلنا الطريق لهم.. نتحمل مسئولية الخسارة، والأداء تحسن في الشوط الثاني.. لم نهتم كثيراً بطريقة اللعب في البداية.. التغيير جعلنا نضغط بطريقة مختلفة، والذهاب لمرمى الخصم بطريقة مباشرة.. ولكن الأداء كان بعيداً للغاية عن المعتاد”.

وحول مدى تأثير الغيابات على الفريق اللندني، هاري كين للإصابة وسون هيونغ مين للإيقاف، أشار صاحب الـ27 عاماً: “لا يمكننا الحديث باستمرار عن لاعبين مصابين.. نحن في نصف النهائي، ولا يهم من يلعب.. علينا التقدم خطوة للأمام، وأتمنى أن نغير الصورة في أمستردام”.