مدرب أياكس يكشف سر الفوز على توتنهام

أبدى المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي، إيريك تين هاغ، عقب فوزهم الثمين في عقر دار توتنهام هوتسبر الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، رضاه عن هذه النتيجة.

قال تين هاغ في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب توتنهام هوتسبر ستاديوم: “قدمنا أداءً رائع للغاية في الشوط الأول، وسيطرنا على مجريات الأمور، كما أننا سجلنا هدفاً، ولكن نزول موسى سيسوكو بدلاً من فيرتونغن منح توتنهام قوة كبيرة داخل الملعب”.

وأضاف: “أعتقد أننا سيطرنا على اللقاء، وفي بعض الأحيان كنا متسرعين قليلاً والكرة معنا”.

كما أكد تين هاغ أن سر الفوز يكمن في استفادة لاعبي أياكس من المساحات الكبيرة في دفاع توتنهام، الذي كان يبحث عن التعادل”.

وشدد المدرب الشاب (49 عاماً)، على أن الفريق ما زال في “منتصف الطريق”، ولهذا يجب أن يظهر بشكل أفضل الأسبوع المقبل من أجل التأهل للنهائي”.