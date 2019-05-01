الليلة.. النني يقود أرسنال أمام فالنسيا وتشيلسى يتحدى آينتراخت

يترقب عشاق الكرة العالمية، موقعتين من العيار الثقيل، فى تمام التاسعة مساء بعد غد، عندما يحل فالنسيا الإسبانى ضيفًا على أرسنال، على ملعب ستاد الإمارات، فيما يلتقى أينتراخت فرانكفورت الألمانى مع تشيلسى الإنجليزى على ملعب كومرزبنك إرينا، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى من بطولة الدورى الأوروبي.

ويدخل أرسنال اللقاء باحثًا عن الفوز للخروج من سلسلة النتائج السلبية التى أحاطت بالفريق مؤخرًا تحت قيادة الإسبانى أوناى إيمرى، إذ يعانى المدفعجية فى الدورى الإنجليزى الممتاز، بعد أن خسر الفريق آخر 3 مباريات له أمام كريستال بالاس وولفرهامبتون وليستر سيتى على الترتيب.

وتراجع أرسنال إلى المركز الخامس برصيد 66

نقطة بعد أن فقط 12 نقطة على التوالى، ليصبح حلمه فى الوصول إلى المركز الرابع وضمان مقعد مؤهل لدورى أبطال أوروبا صعبًا للغاية.

ويضع المدفعجية بطولة الدورى الأوروبى على رأس الأولويات لإنقاذ موسمه ببطولة مميزة وباعتبار الفائز بها يتأهل مباشرة إلى دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وينتظر أن يعتمد إيمرى على تشكيل مكون من بيرند لينو فى حراسة المرمى، وفى الدفاع: سوكراتيس - أينسلى مايتلاند - شكودران موستافى - سيد كولاسيناتش، وفى الوسط: محمد الننى - لوكاس توريرا - أليس

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أيوبى – جرانيت تشاكا، وفى الهجوم: أليكسندر لاكازيت - بيير أوباميانج.

فى المقابل، يشبه فالنسيا كثيرًا حال أرسنال إذ يحتل المركز السادس فى الليجا برصيد 52 نقطة، وأصبحت مهمته صعبة فى التأهل لدورى الأبطال، لذلك ستكون المباراة بمثابة معركة شرسة للمرور إلى الدور المقبل.

على الجانب الآخر، يسعى آينتراخت فرانكفورت لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يستضيف تشيلسى، خاصة أن الأخير يتسلح بدفعة معنوية هائلة بعد أن اقترب من حجز المركز الرابع فى البريميرليج قبل نهاية المسابقة بجولتين.

ويتسلح الفريق الألمانى بنجمه الصربى لوكا يوفيتش، لإحباط المساعى الإنجليزية والفوز بنتيجة مريحة قبل لقاء الإياب فى ستامفورد بريدج الخميس المقبل.

وينتظر أن يعتمد ماوريسيو سارى، على تشكيل مكون من كيبا فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع لويز، أزبيليكويتا، ألونسو، روديجير، وفى الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو، كانتى، هيجواين، وبالهجوم: يليان، هازارد.