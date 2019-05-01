الليلة.. محمد صلاح يقود أحلام ليفربول أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

نهائي مبكر، هو أقل ما يمكن إطلاقه على معركة نارية بين برشلونة الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي، عندما يلتقي الفريقان في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات جولة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل كلا الفريقين بحثًاً عن تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له المرور إلى الدور النهائي، وذلك قبل موقعة الحسم في لقاء الإياب يوم 7 مايو المقبل، والتي يستقبلها ملعب «أنفيلد» معقل الريدز.

وكان برشلونة قد تخطى عقبة مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي من البطولة، بينما أطاح ليفربول ببورتو البرتغالي من الدور نفسه، حيث لم يجد الفريقان أي صعوبة بعدما فازا ذهاباً وإياباً في تلك المرحلة.

ويخشى برشلونة من انتفاضة وصيف البطولة العام الماضي، خاصة أن له ذكريات سيئة أمام الريدز، إذ التقى الفريقان 4 مرات من قبل في الكامب نو، لم يحقق خلالها برشلونة أي انتصار، حيث تعادلا في لقاءين وخسر العملاق الكتالوني مواجهتين، وبالتالي يبحث البارسا عن تحقيق أول انتصار له على ملعبه أمام ليفربول.

برشلونة الذي توج رسميًا منذ أيام قليلة بالدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخه، وقبل نهاية المنافسة بـ3 جولات، يسعى لتحقيق هدفه

الأكبر وهو دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 2015، كما أنه سيمنحه فرصة ذهبية لتحقيق الثلاثية التاريخية تحت قيادة إرنستو فالفيردي، إذ إنه يلعب أيضًا على لقب كأس الملك بعد أن وصل للدور النهائي.

ويدخل البارسا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 83 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ليضم الفريق اللقب الثامن في آخر 11 عاماً.

ويتسلح البارسا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحمل في يده مفتاح انتصارات برشلونة هذا الموسم، بعد أداء استثنائي على صعيد الأرقام والأهداف الحاسمة.

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ويواجه ميسي قوة دفاع ليفربول هذا الموسم بقيادة الصخرة الهولندية فيرجيل فان ديك، الذي فاز مؤخراً بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز برأي اللاعبين المحترفين، مع وقوف الحارس البرازيلي أليسون بيكر بين الخشبات الثلاث، لذلك ستكون مهارة البرغوث الحل الأهم خلال

اللقاء.

ومن المنتظر أن يبدأ فالفيردي بنفس طريقته مع الفريق 4-3-3، وسيدفع بحارسه الأساسي تير شتيجن، وأمامه سيتواجد الرباعي سيرجي روبيرتو وبيكيه وأومتيتي وألبا، أما في الوسط سيتواجد الثلاثي آرتورو فيدال، بجانب بوسكيتس وراكيتيتش، وسيقود الهجوم ميسي رفقة سواريز وكوتينيو.

في المقابل، يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب هيديرسفيلد بخماسية نظيفة، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، ليحتل وصافة البريميرليج برصيد 91 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة، وذلك قبل نهاية المسابقة بجولتين.

ويملك ليفربول خط هجوم كاسحاً مكوناً من الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، هو أمله في هز شباك أصحاب الأرض الليلة إذ يتصدر الفرعون المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بـ21 هدفاً، وخلفه مباشرة ماني بفارق هدف وحيد.

ونجح ثلاثي هجوم ليفربول صلاح وماني وفيرمنو، في تسجيل 12هدفاً للريدز مُقسمة بالتساوي بينهم في دوري الأبطال حتى الآن.

لن يغيب عن ليفربول في المباراة ضد برشلونة أي لاعب بسبب الإصابة، خاصةً بعد عودة متوسط الميدان تشامبرلين من الإصابة ومشاركته في المباراة الماضية أمام هدرسفسيلد في الدوري، ولن يفتقد الريدز أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

وينتظر أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب بتشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالحارس أليسكون بيكر، وروبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وآرنولد في خط الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي جيمس ميلنر، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، وسيقود هجوم الريدز روبرتو فيرمينو بجانب محمد صلاح وماني.