رياضة | ريال مدريد يضع شرطاَ للتعاقد مع بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع شرطاَ للتعاقد مع بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء عن شرط نادي ريال مدريد الإسباني، لضم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، إن ريال مدريد يريد من بول بوجبا خفض راتبه السنوي والمقدر بـ17 مليون يورو إذا كان يرغب في ارتداء قميص البلانكوس في الموسم المقبل.

وشدد الموقع على أن بول بوجبا لا يريد خفض راتبه الحالي الذي يحصل عليه من مانشستر يونايتد منذ انضمامه من يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 110 مليون يورو.

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وكانت الصحافة الإسبانية، ذكرت في الفترة الماضية أن ريال مدريد يملك اتفاقا مبدئيا مع بول بوجبا لانضمام لصفوف الفريق في الصيف.

ويريد مانشستر يونايتد الحفاظ على بول بوجبا في الفترة المقبلة لكنه سيطلب 150 مليون يورو إذا أصر على الرحيل نحو ريال مدريد أو يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد في ضم كريستان إيركسن أو بول بوجبا في الصيف ليعوض رحيل كل من ماركوس يورنتي وداني سيبايوس.