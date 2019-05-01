رياضة | بيل يشعل الحرب مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيل يشعل الحرب مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء عن حرب باردة بين إدارة ريال مدريد والويلزي جاريث بيل، لاعب الفريق بخصوص رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان يرغبان في بيع جاريث بيل في الصيف لكن الويلزي يصدر حربا باردة في النادي الملكي حيث إنه يصر على الاستمرار في سانتياجو برنابيو.

وشددت الصحيفة على أن جاريث بيل يشعر بالسعادة في ريال مدريد بالرغم من عدم تحدثه باللغة الإسبانية والذي أكده وكيل أعماله في الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد جاريث بيل مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2020 ويتقاضى 17 مليون يورو، كراتت سنوي الذي يعد عقبة كبيرة لكبار أوروبا لضمه في الصيف المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن خيار رحيل جاريث بيل لمانشستر يونايتد صعب بسبب عدم رغبة الويلزي في الرحيل بجانب اقتراب الشياطين الحمر من الغياب عن دوري أبطال أوروبا والمشاركة في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن توتنهام، فريق بيل السابق لا يملك الأموال الطائلة لضمه في الصيف بينما فريق بايرن ميونخ يملك الأموال لكنه لا يفكر في ضم الويلزي.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن وكيل بيل يتوجب عليه البحث عن فريق لموكله لأنه الفرنسي زيدان أخرجه من حسابات البلانكوس للموسم المقبل.