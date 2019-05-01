رياضة | شغب من جماهير ليفربول في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شغب من جماهير ليفربول في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مشجعو فريق ليفربول الإنجليزي في مشادات قوية مع جماهير برشلونة في الساعات الماضية خلال تواجدهم في مدينة برشلونة الكتالونية قبل مباراة الفريقين مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذكر موقع البرنابيو، أن جماهير ليفربول قامت بأفعال شنيعة في الساعات الماضية، حيث قام احد مشجعي ليفربول بإلقاء احد البائعة المتجولين في نافورة برشلونة فيما قام البعض الآخر بإشعال الألعاب النارية،

واكدت التقارير على أن الشرطة قامت بإلقاء القبض على ستة من مشجعي ليفربول، بعدما انتشرت عدة مقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية تفيد بتورط الجماهير الإنجليزية في أعمال شغب كبيرة في محيط نافورة بلازا ريال.

واشارت التقارير إلى أن هناك حادثة أخري بعد الاعتداء على رجل كبير في السن من أصل آسيوي في لقطة آثارت غضب جماهير مدينة برشلونة.