رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة وليفربول في موقعة "كامب نو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة وليفربول في موقعة "كامب نو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق ليفربول اختبارا صعبا في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكامب أمام برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستقر الجهازان الفنيان لبرشلونة بقيادة فالفيردي ويورجن كلوب مدرب ليفربول، على التشكيلة التي سيدفعان بها في قمة ملعب الكامب نو.

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى : مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - سيرجي روبرتو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - أرثور ميلو

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خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - فيليب كوتينيو

وعلى الجانب الآخر ستكون تشكيلة ليفربول المتوقعة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع : أندرو روبرتسون - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - جوردن هاندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني