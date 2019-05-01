رياضة | ريال مدريد مهدد بنهاية كارثية أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد مهدد بنهاية كارثية أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، مهدد بنهاية كارثية لأول مرة في تاريخه أمام برشلونة الإسباني بالليجا.

وتأتي النهاية المأساوية في حالة استمرار فارق النقاط والذي يصل إلى 18 نقطة وهو أعلى فارق بين الفريقين منذ تغيير قواعد المسابقة الإسبانية.

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وأشارت صحيفة "ماركا الإسبانية"، إلى أن برشلونة يحتل صدارة الليجا حاليًا برصيد 83 نقطة، أما ريال مدريد يأتي في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، وبالتالي فإن الفارق يبلغ 18 نقطة.

وبلغ أكثر فارق بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا، 17 نقطة، منذ أن تغيرت القواعد وأصبح الفائز يحصل على 3 نقاط بدلًا من نقطتين.