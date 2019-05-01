رياضة | باريس سان جيرمان يخطط للفوز بخدمات بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يخطط للفوز بخدمات بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وباتت أيام بيل، معدودة داخل ملعب السانتياجو بيرنابيو، خاصةً بعد طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، برحيل اللاعب، وتدعيم صفوفه بصفقات متميزة.

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وقال يرنامج "التشرينجيتو الإسباني"، فإن سان جيرمان استفسر عن وضع الويلزي جاريث بيل، جناح الميرنجي، في قلعة "سانتياجو برنابيو".

وفشل بيل في إثبات قدراته منذ بداية الموسم، رغم أن الجماهير عولت عليه ليكون النجم الأول بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.