رياضة | تصريح صادم من اتحاد الكرة بشأن موعد انطلاق الدوري في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح صادم من اتحاد الكرة بشأن موعد انطلاق الدوري في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجاب ثروت سويلم، المدير التنفيذي باتحاد الكرة المصري، عن إمكانية قبول الأندية خوض مباريات الكأس بدون الدوليين.

وقال ثروت خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان من المفترض الحديث حول هذا الأمر منذ بداية الموسم، لكن الآن هناك إعتراض من الأندية، وبالفعل طرحنا هذا الأمر واترفض".

Advertisements

وأكمل : "لا أحد يعلم متى سينتهى الدوري لكي نعرف متى سنبدأ الموسم الجديد، لننتظر ونرى من سيشارك في البطولة العربية، فما حدث العام الماضي من الصعب تكراره مرة أخرى".