اونلاين | رابط On Sport مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش يوتيوب اليوم 1-5-2019

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رابط On Sport مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش يوتيوب اليوم 1-5-2019

يستعد الفريق الأول لنادي الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام فريق طلائع الجيش اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

رابط On Sport مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش يوتيوب اليوم 1-5-2019

وتُلعب مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد "المكس" وذلك يوم الأربعاء والموافق 1 مايو 2019 في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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رابط On Sport مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش يوتيوب اليوم 1-5-2019

وستنقل مواجهة طلائع الجيش أمام الأهلي في الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

رابط On Sport مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش يوتيوب اليوم 1-5-2019

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني وفي رصيده 61 نقطة، في المقابل يقع فريق طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.