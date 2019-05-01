اونلاين | live بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اون لاين hd

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live بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اون لاين hd

يستعد الفريق الأول لنادي الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام فريق طلائع الجيش اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

live بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اون لاين hd

وتُلعب مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد "المكس" وذلك يوم الأربعاء والموافق 1 مايو 2019 في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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live بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اون لاين hd

وستنقل مواجهة طلائع الجيش أمام الأهلي في الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

live بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اون لاين hd

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني وفي رصيده 61 نقطة، في المقابل يقع فريق طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.