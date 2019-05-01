انت الان تتابع رسميا.. الكاف يطبق الـ«VAR» من دور الـ8 بأمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

تقنية الـ«VAR»

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تطبيق تقنية حكم الفيديو «فار» في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، حيث قال سوليمان وابيري، رئيس لجنة الحكام بالكاف، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي أقيم بجيبوتي، إن تطبيق الفار في البطولة سيكون بداية من الدور ربع النهائي، بعد تشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها الفار في أي بطولة لكأس أمم إفريقيا بعدما طبقت في كأس العالم 2018، كما استعان الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» بنفس التقنية. ولكن على مستوى البطولات الإفريقية بشكل عام، فقد طبقت تلك التقنية في كأس أمم إفريقيا للمحليين في عام 2018. كما طبقت تلك التقنية

Advertisements