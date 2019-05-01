أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء

يلتقي برشلونة مع ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب العين مع اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو (آيار):

دوري الخليج العربي

18:05 العين × اتحاد كلباء

دوري أبطال أوروبا

23:00 برشلونة × ليفربول

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الدوري الفرنسي

21:00 رين × موناكو

الدوري المصري

18:30 المقاولون العرب × الداخلية

20:45 طلائع الجيش × الأهلي