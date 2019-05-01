شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الزمالك .. مدبولى يطلب الرحيل من المستشار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل النجم الساحلي ضد الزمالك .. مدبولى يطلب الرحيل من المستشار طلب أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، فى الجلسة الخاصة التى عقدها مؤخرًا مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، الرحيل عن الفريق الأبيض، خاصة فى ظل تهميشه من قبل المدير الفنى للفريق الكروى الأول السويسرى كريستيان جروس، وعدم الاعتماد عليه نهائيًا، ليستمر اللاعب فى المشاركة مع فرق الناشئين مما أغضبه وجعله يطلب الرحيل عن الزمالك، لاسيما وأن مدبولى تلقى العديد من العروض من معظم أندية الدورى الممتاز فى الوقت الحالى.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك، عن أن أحمد مدبولى عقد جلسة مع مرتضى منصور فى مكتب الأخير استمرت لقرابة الخمس ساعات، تحدث خلالها اللاعب مع رئيس النادى حول مصيره فى الفترة المقبلة فى ظل عدم الاعتماد عليه من قبل الخواجة جروس، كما أفصح مدبولى عن كافة العروض التى تلقاها من أندية الدورى الممتاز، وكانت أخرها من وادى دجلة، حيث تلقى اللاعب اتصالاً من اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الدجلاوى وطالبه بالانضمام لصفوف فريقه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكون أدائه سيخدم الخطة التى يعتمد عليها الخواجة اليونانى ببناء الهجمة بداية من حارس المرمى وصولاً لمرمى الخصم، والتى تميز بها الفريق الدجلاوى منذ بداية الموسم.

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أضاف المصدر، أن رئيس الزمالك رفض فى بداية الأمر السماح لأحمد مدبولى بالرحيل من القلعة البيضاء وأكد إنه متمسك باستمراره، إلا أن اللاعب ظل يُلح فى طلبه مما دفع مرتضى منصور للاتصال بالسويسرى كريستيان جروس المدير الفني، واستطلاع رأيه فى رحيل مدبولى، لكن الخواجة رفض رحيل اللاعب وأكد لرئيس النادى إنه سيحتاج لخدمات مدبولى فى المرحلة المقبلة، ولن يسمح برحيله فى الوقت الحالى.