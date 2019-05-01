شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يحجز "أرقام" للأندية المصرية قبل قرعة البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، الأزمة التى نشبت خلال الساعات الأخيرة التى تتعلق بمشاركة الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، حيث تواصل رئيس الجبلاية مع مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وأقنعهم بتنفيذ الاقتراح الذى عرضه وهو تخصيص 4 أرقام للأندية المصرية عند سحب قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية على أن يتم تسمية الأندية المصرية عقب انتهاء الدورى وكأس مصر.

ويسعى اتحاد الكرة لإنهاء مسابقة الدورى العام قبل بطولة أمم افريقيا المحدد لها 21 يونيو المقبل، وينتظر موقف نادى الزمالك فى الكونفدرالية وفى حالة خروج الأبيض من الدور قبل النهائى ستنتهى المسابقة قبل البطولة رسميا، أما حال بلوغ المباراة النهائية سيتبقى جولة واحدة ستقام بعد البطولة.