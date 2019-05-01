شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل
يلتقي برشلونة مع ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب العين مع اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو (آيار):
دوري الخليج العربي
18:05 العين × اتحاد كلباء
دوري أبطال أوروبا
23:00 برشلونة × ليفربول
الدوري الفرنسي
21:00 رين × موناكو
18:30 المقاولون العرب × الداخلية
20:45 طلائع الجيش × الأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.