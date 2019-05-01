اخبار الرياضه

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

يلتقي مع في ذهاب نصف نهائي ، بينما يلعب العين مع اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو (آيار):

 دوري الخليج العربي

 18:05 العين  ×  اتحاد كلباء 

 دوري أبطال أوروبا

Advertisements

 23:00 برشلونة  ×  ليفربول 

 الدوري الفرنسي

 21:00 رين  ×  موناكو 

 

 18:30 المقاولون العرب  ×  الداخلية 

 20:45 طلائع الجيش  ×  الأهلي 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا