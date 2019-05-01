الان تتابع اعتقال عدد من جماهير ليفربول في كاتالونيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:
اعتقلت شرطة كاتالونيا 6 من مثيري الشغب بجماهير ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل ساعات من مباراة “الريدز” أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكشفت تقارير صحافية عن حدوث مناوشات بين قوات الشرطة وجماهير ليفربول أمس الثلاثاء، بسبب أحداث الشغب التي قامت بها جماهير “الريدز” في مدينة برشلونة.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إنه تم اعتقال 6 من مُثيري الشغب التابعين لنادي ليفربول، بعد أن اعتدوا على الشرطة، بالقرب من بلازا ريال.
وحجز ليفربول مقعده في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على بورتو البرتغالي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية، فيما تفوق برشلونة على مانشستر يونايتد الإنجليزي برباعية نظيفة في مجموع المباراتين.
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