النجم الساحلي ضد الزمالك .. خالد بوطيب جاهز لمواجهة الحسم...

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جدة - عمرو شويل النجم الساحلي ضد الزمالك .. خالد بوطيب جاهز أصبح المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، جاهزًا لقيادة هجوم فريقه أمام النجم الساحلى التونسى فى مباراة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها بكدمة قوية فى الركبة والتي تعرض لها فى لقاء الإسماعيلي بالدورى. ويدرس كريستيان جروس الاستمرار فى الاعتماد على خدمات عمر السعيد فى هجوم الزمالك أمام الفريق التونسى، خاصة فى ظل تألق اللاعب فى المباريات الأخيرة، ومساهمته فى إحراز محمود كهربا هدف الفوز على النجم فى مباراة الذهاب التى جمعتهما مساء الأحد الماضى على ستاد برج العرب.

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