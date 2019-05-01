شكرا لقرائتكم صدارة الدوري المصري بين اقدام الأهلي وطلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صدارة الدوري المصري بين اقدام الأهلي وطلائع الجيش

يواجه فريق الأهلى مساء اليوم الأربعاء، وبالتحديد فى تمام الساعة السابعة الا ربع، نظيره طلائع الجيش على ملعب المكس الاسكندرية فى المواجهة المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.

وقدمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد المباراة 90 دقيقة، بحيث تُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى التاسعة مساءً اليوم الأربعاء. Advertisements صدارة الدوري المصري بين اقدام الأهلي وطلائع الجيش ويراهن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى على استعادة قوته الضاربة فى مواجهة الطلائع بعدما أعلن لاسارتي قائمة تضم 21 لاعباً للمباراة ، وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان، ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي. ويراهن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى على استعادة قوته الضاربة فى مواجهة الطلائع بعدما أعلن لاسارتي قائمة تضم 21 لاعباً للمباراة ، وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان، ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي. صدارة الدوري المصري بين اقدام الأهلي وطلائع الجيش وشهدت القائمة عودة وليد سليمان بعد غياب فترة طويلة للأصابة ، ويسعى الأهلى لتحقيق فوز على طلائع الجيش يضمن له استعادة قمة بطولة الدوري العام حيث، يحتل الفريق حالياً المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة. وشهدت القائمة عودة وليد سليمان بعد غياب فترة طويلة للأصابة ، ويسعى الأهلى لتحقيق فوز على طلائع الجيش يضمن له استعادة قمة بطولة الدوري العام حيث، يحتل الفريق حالياً المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة.

من جانبه أكد مارتن لاسارتي على أهمية مباراة الطلائع، مشدداً أن الفريق لم يعد أمامه سوى 7 مباريات فقط فى عمر مسابقة الدورى، وبالتالي لن يتحمل الفريق خسائر تضعف من فرصه فى المنافسة، مشيراً الى أنه يثق فى قدرات اللاعبين ورغبتهم فى تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية من عمر المسابقة، من أجل الحفاظ على اللقب المحلى بعد خسارة دورى الأبطال. صدارة الدوري المصري بين اقدام الأهلي وطلائع الجيش فى المقابل ، يدخل فريق طلائع الجيش مباراة الليلة بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجايبة تعزز من موقف الفريق فى جدول المسابقة المحلية لاسيما بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد فى أخر ظهور بالدوري، ومن جانبه طالب البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتقديم عرض قوى يعيد للأذهان المباراة القوية التى لعبها الطلائع أمام الزمالك وانتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق وكانت سبباً فى إشتعال المنافسة على صدارة الدوري فى المقابل ، يدخل فريق طلائع الجيش مباراة الليلة بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجايبة تعزز من موقف الفريق فى جدول المسابقة المحلية لاسيما بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد فى أخر ظهور بالدوري، ومن جانبه طالب البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتقديم عرض قوى يعيد للأذهان المباراة القوية التى لعبها الطلائع أمام الزمالك وانتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق وكانت سبباً فى إشتعال المنافسة على صدارة الدوري

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا، ويغيب عن الطلائع أمام الأهلى عاصم صلاح للإيقاف، فيما يعود الثنائى محمد رزق وعمورى بعد انتهاء الإيقاف .

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى فى مباراة الليلة مكون من : محمد بسام في حراسة المرمي وأحمد سامي وإسلام جمال وعلي الفيل وخالد سطوحى بخط الدفاع وفرانك ستيفن وعمرو عموري وإسلام جمال اجوجو وأحمد سمير وعلي الزهدي بخط الوسط ومصطفى محمد بخط الهجوم.