شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يقرر الإبقاء على 26 لاعبًا ويرفض تمديد إعارة نجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الرجاء المطروحى الإبقاء على 26 لاعبًا ضمن قائمة الفريق فى الموسم الجديد بدورى القسم الثانى وذلك بما يضمن للفريق المحافظة على القوام الأساسى للفريق من أجل الحفاظ على استقرار الفريق فى الموسم المقبل .

واللاعبون الذى قرر مجلس إدارة الرجاء الإبقاء عليهم هم: محمود كوكو، عمرو شعبان، أحمد إسماعيل، على العربى، سعيد أحمد، محمد إسماعيل، أمير صابر، محمد حمودة، هشام رمضان نيمار، إبراهيم جمال، إسلام الفولى، محمد يسرى، بلال جمال، خميس حسنى، عزت جمال، فتوح المتولى، محمد حمبوزو، إبراهيم رخا، محمود المغربى، مراد صبرى، محمود عبد العاطى، إسلام عبد الراضى، حمدى محيى، يوسف الدامى، جون سيلا، حمادة الغنام .

كما قرر المجلس إنهاء كل إعارات اللاعبين الذين تم التعاقد معهم فى يناير الماضى بما فيهم شوقى السعيد نجم الزمالك السابق وذلك لعدم حاجة الفريق لجهودهم خلال الموسم المقبل فى الوقت الذى اقترب فيه ياسر رضوان نجم الأهلى السابق من تولى القيادة الفنية للفريق فى الموسم المقبل خلفًا لطارق محجوب الذى تقدم بإستقالته.