راحة 48 ساعة للاعبي مصر المقاصة بعد التعادل مع بيراميدز

قرر جمال عمر ، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة، بعد التعادل الإيجابي مع بيراميدز بهدف لهدف، ضمن مواجهات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري المصري.

وحرص محمد مجد، عضو مجلس إدارة المقاصة سبورت، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني داخل غرفة خلع الملابس، على الأداء القوى والمميز،

أمام فريق بيراميدز، والروح القتالية طوال اللقاء.

ونقل مجد للاعبي الفريق والجهاز الفني، تحية مجلس الإدارة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، وإشادتهم بالأداء القوي أمام بيراميدز مؤكدا ثقة الإدارة في إمكانيات اللاعبين والجهاز الفني لإنهاء المسابقة بشكل جيد .

من جانبه أوضح وليد هويدي ،

مدير الكرة للمقاصة، أن مباراة بيراميدز من أفضل اللقاءات التي قدمها الفريق مؤخرا ، وكان المقاصة يستحق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأشار هويدي إلى أن دعم ومساندة مجلس الادارة ، للجهاز الفني ، كان له مفعول السحر ، في تقديم مباراة قوية ، وأن ما يتردد عن مفاوضات مع مدربين لقيادة الفريق عار تماما من الصحة ، خاصة وأن الإدارة غير متسرعة في حسم الملف خلال الوقت الحالي.