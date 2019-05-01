رئيس الزمالك يطلب من الأمن حضور الجماهير لتدريب الفريق قبل السفر لتونس

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تقديمه لطلب خاص للأمن بحضور جماهير الفريق لتدريب الخميس المقبل قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان الزمالك فاز على النجم بهدف دون رد في الذهاب الأمر الذي يجعله في حاجة للتعادل السلبي فقط لكي

يتأهل للنهائي.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "طلبنا من الأمن حضور الجماهير في تدريب الفريق يوم الخميس لتحفيزهم قبل لقاء النجم، ونحن في انتظار موافقة الأمن بالاتفاق مع جروس مدرب الفريق"

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وهاجم رئيس الزمالك المعلق طارق الأدوار بسبب تحيزه للأهلي خلال تعليقه على لقاء المقاصة وبيراميدز.

وقال رئيس الزمالك:" ما قاله طارق الأدوار غير صحيح، فوز الزمالك بجميع مبارياته يضمن له الفوز بالدوري دون النظر إلى الأهلي لذلك مازال اللقب في أقدام لاعبي الزمالك".

وشدد رئيس الزمالك في نهاية حديثه على أن أحمد شوبير كان يرفض تأجيل لقاء الفريق أمام الإنتاج وكل أعضاء الجبلاية يساندون الفريق باستثنائه.