مرتضى منصور يوافق على سفر الزمالك بطائرة خاصة إلى تونس

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موافقته على سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى تونس الجمعة المقبل على متن طائرةخاصة.
وجاءت موافقة رئيس الزمالك ، بهدف توفير الراحة لبعثه الفريق قبل مواجهه النجم الساحلي التونسي في
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية، انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله محمود عبدالمنعم كهربا.
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