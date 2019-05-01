مرتضى منصور يوافق على سفر الزمالك بطائرة خاصة إلى تونس

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موافقته على سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى تونس الجمعة المقبل على متن طائرة

خاصة.

وجاءت موافقة رئيس الزمالك ، بهدف توفير الراحة لبعثه الفريق قبل مواجهه النجم الساحلي التونسي في

لقاء العودة لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر الأحد المقبل بمدينة سوسة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية، انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله محمود عبدالمنعم كهربا.