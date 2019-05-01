رياضة | لاعب جديد على أعتاب الرحيل عن مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جديد على أعتاب الرحيل عن مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب لوكا زيدان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف فريقه نهاية الموسم الجاري.

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ويأتي رحيل زيدان، بسبب استبعاده عن مباريات فريقه في ظل تواجد الثنائي كيلور نافاس وكورتوا، بتشكيلة الميرنجي.

وقالت صحيفة "فرانس فوتبول الإسبانية"، أن نادى كليرمونت الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية الفرنسى يرغب فى التعاقد مع لوكا زيدان، نظرًا لقرب انتهاء إعارة ريمى تشامب حارس مرمى الفريق الحالى والعودة إلى باريس سان جيرمان الفرنسى.