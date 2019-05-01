رياضة | "شهيد برشلونة" يقترب من العودة للبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شهيد برشلونة" يقترب من العودة للبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تواجه الكثير من التحديات خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لعل من أبرزها الإستغناء عن عدد من اللاعبين الذين يمثلون عبء كبير على قائمة الفريق كما أنهم يعتبرون فائض عن الحاجة.

وقالت شبكة " إتش إل إن " البلجيكية أن توماس فيرمايلين مستعد للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الصيف الجاري في حالة حصوله على عرض مناسب وهو الذي سيغيب عن الملاعب لنهاية الموسم بسبب الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها في التدريبات.

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وستسمح إدارة برشلونة للاعب بالرحيل عن صفوف البلوجرانا بسعر مخفض لضمان تسويقه والتخلص من خدماته حيث سبق وأن حصل اللاعب مؤخاً على بعض العروض من واتفورد وساوثهامبتون للإنضمام إليهم في الصيف المقبل.

وتعتبر الإصابات شبح قاتل يهدد اللاعب حيث أطلقت عليه بعض الجماهير لقب " الشهيد " بسبب كثيرة إصاباته وإبتعاده عن الملاعب بسببها لفترات زمنية طويلة.