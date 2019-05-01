رياضة | "الشرف ورد الاعتبار" أسلحة برشلونة للانتقام من ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشرف ورد الاعتبار" أسلحة برشلونة للانتقام من ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لاستضافة فريق نادي ليفربول الإنجليزي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب إستاد الكامب نو اليوم الأربعاء ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

ويدخل الفريق الكاتالوني المباراة بدافع انتقامي ولرد الاعتبار والإطاحة بالريدز من ذات الأذنين بعد أن أطاح الريدز بالبلوجرانا من دور الستة عشر موسم 2006 – 2007 بالفوز عليه ذهاباً في الكامب نو بهدفين مقابل هدف واحد حيث تقدم برشلونة وقتها بهدف لديكو وتعادل للريدز كريج بيلامي وخطف ريسه هدف الفوز القاتل.

وفي مباراة الإياب التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد نجح برشلونة في الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء لكن ذلك لم يشفع له حيث خرج الفريق الكتالوني من البطولة ولم يشفع له هدف إيديور جوديونسون للوصول إلى دور الثمانية وإستفاد الريدز بقاعدة إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ونجح ليفربول في مواصلة طريقة بنجاح في تلك البطولة وصول إلى الدور النهائي لكنه اصطدم وقتها بالعملاق الإيطالي نادي ميلان وخسر بهدف واحد مقابل هدفين.

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تاريخ مواجهات برشلونة والليفر

وفيما يخص تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات الأوروبية نجح الريدز في الفوز في تحقيق ثلاثة انتصارات فيما تغلب برشلونة في مباراتين فقط وتعادل الفريقان في ثلاثة مناسبات وذلك خلال ثمانية مباريات لعبها الفريقان معاً في بطولتي كأس الإتحاد الأوروبي " اليوروبا ليج " حالياً ودوري أبطال أوروبا.

ونجح لاعبوا البلوجرانا في تسجيل ستة أهداف في شباك العملاق الإنجليزي وهو نفس العدد الذي سجله لاعبوا الريدز في الشباك الكتالونية.

فهل ينجح برشلونة في معادلة الكفة والأخذ بالثأر من خروجه عام 2007 على يد الريدز أم أن صلاح ورفقاءه لهم رأي آخر ؟