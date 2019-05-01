رياضة | عاجل.. أندية إنجليزية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

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أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي أنه تلقى عروضًا خارجية في انتقالات الصيف المقبلة.

وقال نادر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حتى الأن لم يتحدث معنا أحد من الأهلي حول تحويل الإعارة إلى بيع، هناك خطط مختلفة بالتأكيد لمصير اللاعب".

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وتابع" "هناك عروض بالتأكيد تلقيناها للاعب، هناك من إنجلترا ولكن لن أكشف عن الأسماء".

واختتم شوقي تصريحاته "لا يوجد أي جديد عن عودة رمضان صبحي للمنتخب مرة أخرى، لن أتوقع انضمامه من عدمه".