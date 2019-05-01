رياضة | بعيدا عن "هازارد".. نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعيدا عن "هازارد".. نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر برنامج "الشيرينجيتو" الشهير في إسبانيا، ريال مدريد تواصل مع تشيلسي حول سعر التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي في الصيف المقبل من أجل التعاقد معه ليأتي رد البلوز بأن لاعب ليستر سيتي يقدر ثمنه بـ150 مليون يورو.

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ومن ناحية أخري أكد البرنامج الشهير أن ريال مدريد يتابع بقوة الشاب تانجي ندومبيلي، لاعب ليون الفرنسي من أجل ضمه في الصيف المقبل.

ويحظي "ندومبيلي" بإهتمام عدة أندية أبرزها، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وفريقه ليون يشترط 80 مليون يورو لبيعه في الصيف.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يريد ضم لاعب آخر من تشيلسي وهو البلجيكي إيدين هازارد الذي ينتهي عقده في يونيو 2020 ورفض كل عروض التجديد من البلوز بسبب رغبته في الرحيل صوب ريال مدريد.