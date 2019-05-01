رياضة | تعرف على شرط برشلونة الوحيد لبيع نجمه

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ذكرت تقارير إعلامية ان نادي برشلونة حدد شرطًا لبيع الحارس الهولندي جاسبر سيلسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن العروض المقدمة لجاسبر سيلسن لا ترضي إدارة برشلونة التي تعتقد بأن الهولندي يستطيع حماية عرين أي فريق من الفرق الكبرى في أوروبا.

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وشددت الصحيفة على أن برشلونة لن يتخلى عن الهولندي بأقل من 25 مليون يورو في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن صاحب الـ30 عاما يرغب في الرحيل عن برشلونة منذ الصيف الماضي من أجل اللعب بصورة منتظمة لمشاركته في مباريات كأس ملك إسبانيا فحسب في ظل وجود الحارس مارك تير شتيجن.

وينتهي عقد الحارس الهولندي مع برشلونة في يونيو 2021 مقابل 60 مليون يورو.