رياضة | ماذا قدم فان دايك ضد برشلونة قبل لقاء اليوم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم فان دايك ضد برشلونة قبل لقاء اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء نحو ملعب الكامب نو لمتابعة مباراة برشلونة ضد ليفربول والتي تجمع الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقبل المباراة فإن الصراع الأكبر سيكون بين الهولندي فيرجيل فان دايك نجم الريدز فريق نادي ليفربول والارجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة .

وحصل الهولندي على دفعة معنوية رائعة قبل المباراة بأيام تمثلت في حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

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في المقابل يدخل ميسي المباراة بنية الفوز ولا شيء غيره من أجل تحقيق وعده للجماهير التي أكد لها في بداية الموسم أنه سيهدي لهم بطولة التشامبيونزليج هذا العام.

ما يخفى على البعض أن فان دايك سبق وأن واجه برشلونة من قبل حينما كان يلعب لفريق نادي سيلتك الأسكتلندي موسم 2013 – 2014 في المباراة التي غاب عنها ليونيل ميسي.

وفي إسكتلندا ذهاباً فاز برشلونة بهدف واحد مقابل لا شيء قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز إياباً على ملعبه كامب نو بسداسية نظيفة كان لنيمار نصيب الأسد منها بتسجيله ثلاثية.

فهل يفعلها فان دايك ويوقف ميسي أم أن البرغوث له رأي آخر ؟