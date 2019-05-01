رياضة | زيدان نادم على العودة لريال مدريد لهذا السبب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان نادم على العودة لريال مدريد لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني نادم على عودته لتولي قيادة الفريق من جديد خلفاً للأرجنتيني المقال سانتياجو سولاري.

وقال موقع "Le10 Sport" الفرنسي إن زيزو يشعر بالندم على عودته مبكراً لقياده المرينجي في منتصف الموسم وكان لازماً عليها أن يترك الفريق ينهي مبارياته ويعود بداية من الموسم المقبل من أجل تحديد الصفقات التي يريدها واللاعبين الراحلين.

وشدد الموقع على أن زيزو مستاء للغاية من الشكل الهزيل الذي يقدمه بعض اللاعبين على غرار جاريث بيل ولوكا مودريتش لكنه معجب بالقدرات الفنية التي يقدمها الرباعي دياز وفالفيردي بالإضافة إلى فاييخو وكريم بنزيما وأثنى على أدائهم.

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وينوي زيدان التخلص من بعض اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة على غرار ماريانو دياز والإسباني فرانشيسكو إيسكو بالإضافة إلى ماركوس يورنتي وداني سيبايوس.

ويضع زيدان على طاولة مفاوضات الريال بعد اللاعبين تمهيداً للحصول على خدماتهم مثل إيدين هازارد وبول بوجبا وساديو ماني وغيرهم لضمان عودة الفريق إلى منصات التتويج من جديد.