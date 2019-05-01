رياضة | اتحاد الكرة: الزمالك يتظلم على قرار إيقاف رئيسه بسبب نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: الزمالك يتظلم على قرار إيقاف رئيسه بسبب نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود طلب من نادي الزمالك للكاف لرفع الإيقاف عن رئيس مجلس إدارته.

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وقال سويلم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هناك تظلم مقدم من جانب نادي الزمالك تم إرساله للكاف مؤخرًا لرفع الإيقاف عن رئيس مجلس إدارته".

متابعًأ "مينفعش الزمالك يكون قريب من الوصول للنهائي ورئيسه ممنوع من دخول الملعب وقد يتم منعه من تسليم الكأس لفريقه إذا فاز".