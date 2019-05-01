رياضة | هشام زكريا: وادي دجلة يسير على خطى أياكس الهولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام زكريا: وادي دجلة يسير على خطى أياكس الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هشام زكريا مدرب الجونة السابق، أن نادي وادي دجلة، يسير على نهج أياكس أمستردام الهولندي، من حيث الاهتمام باللاعبين الصغار.

وقال زكريا في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن دجلة يهتم باللاعبين الصغار من كل الجوانب، وتعاقد مع خبير اجنبي لتحقيق هذا المشروع، موضحاً ان ماجد سامي مالك النادي بنى فريقا رائعاً واحترف منه العديد من اللاعبين في أوروبا.

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وواصل أن تاكيس جونياس مدرب الفريق يطبق سياسة دجلة في الملعب وليس فكره الخاص، مشيرا إلى أن إدارة النادي ساندته بقوة رغم تعثر النتائج في بداية مشواره مع دجلة.

وكشف أن سامي دخل غرفة خلع الملابس عدة مرات وأكد استمرار جونياس في منصبه.