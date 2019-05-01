رياضة | موعد مباراة برشلونة وليفربول الأربعاء 1 مايو نصف نهائي تشامبيونزليج والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وليفربول الأربعاء 1 مايو نصف نهائي تشامبيونزليج والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام اليوم الأربعاء ذهاب نصف النهائي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والذي يجمع عملاقين من عمالقة القارة الأوروبية فريق نادي برشلونة الأسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الكامب نو.

وكان نصف النهائي الأول بين توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي قد إنتهى بين الفريقين الثلاثاء بتفوق أحفاد يوهان كرويف بهدف واحد مقابل لا شيء سجله فان دي بيك في اللقاء الذي إحتضنه ملعب إستاد وايت هارت لين الجديد.

ويسعى برشلونة إلى حسم مبارة اليوم بنتيجة تريحه في مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين الثلاثاء المقبل على ملعب إستاد الأنفيلد في إياب الدور نصف النهائي.

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في المقابل سيسعى ليفربول إلى الخروج بأقل الأضرار على الأقل بنتيجة التعادل إيجابي كان أو سلبي لضمان الوصول إلى النهائي الثاني توالياً.

ومن المنتظر أن تبدأ مباراة برشلونة وليفربول في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها تذاع حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها من أرضية ملعب الكامب نو المعلق الكبير يوسف سيف ويعاونه من قطر علي محمد علي.