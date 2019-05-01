اونلاين | Kora Star Plus كورة ستار - مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 1-5-2019 (الدوري المصري) live on line

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Kora Star Plus كورة ستار - مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 1-5-2019 (الدوري المصري) live on line

يستعد الفريق الأول لنادي الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام فريق طلائع الجيش اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

Kora Star Plus كورة ستار - مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 1-5-2019 (الدوري المصري) live on line

وتُلعب مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد "المكس" وذلك يوم الأربعاء والموافق 1 مايو 2019 في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Kora Star Plus كورة ستار - مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 1-5-2019 (الدوري المصري) live on line

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وستنقل مواجهة طلائع الجيش أمام الأهلي في الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

Kora Star Plus كورة ستار - مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 1-5-2019 (الدوري المصري) live on line

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني وفي رصيده 61 نقطة، في المقابل يقع فريق طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

Kora Star Plus كورة ستار - مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 1-5-2019 (الدوري المصري) live on line

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الأسبوع الحادي والثلاثون من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.