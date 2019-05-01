اونلاين | Yalla ON رابط شغال live مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر على On SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Yalla ON رابط شغال live مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر على On SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Yalla ON رابط شغال live مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر على On SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

يستعد الفريق الأول لنادي الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام فريق طلائع الجيش اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

Yalla ON رابط شغال live مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر علىOn SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

وتُلعب مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد "المكس" وذلك يوم الأربعاء والموافق 1 مايو 2019 في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Yalla ON رابط شغال live مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر علىOn SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

Advertisements

وستنقل مواجهة طلائع الجيش أمام الأهلي في الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

Yalla ON رابط شغال live مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر علىOn SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني وفي رصيده 61 نقطة، في المقابل يقع فريق طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

Yalla ON رابط شغال live مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر علىOn SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الأسبوع الحادي والثلاثون من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.