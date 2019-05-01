اونلاين | تابع olline – alahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم | بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش لايف .. يلا شوت

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تابع olline – alahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم | بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش لايف .. يلا شوت

يستعد الفريق الأول لنادي الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام فريق طلائع الجيش اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تابع olline – alahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم | بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش لايف .. يلا شوت

وتُلعب مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد "المكس" وذلك يوم الأربعاء والموافق 1 مايو 2019 في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تابع olline – alahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم | بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش لايف .. يلا شوت

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وستنقل مواجهة طلائع الجيش أمام الأهلي في الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

تابع olline – alahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم | بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش لايف .. يلا شوت

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني وفي رصيده 61 نقطة، في المقابل يقع فريق طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

تابع olline – alahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم | بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش لايف .. يلا شوت

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الأسبوع الحادي والثلاثون من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.