اونلاين | رابط Ostoora.. HD مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر "دوري الابطال" تابع كورة لايف جودة عالية

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رابط Ostoora.. HD مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر "دوري الابطال" تابع كورة لايف جودة عالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لاستضافة فريق نادي ليفربول الإنجليزي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب إستاد الكامب نو اليوم الأربعاء ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

رابط Ostoora.. HD مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر "دوري الابطال" تابع كورة لايف جودة عالية

ويدخل الفريق الكاتالوني المباراة بدافع انتقامي ولرد الاعتبار والإطاحة بالريدز من ذات الأذنين بعد أن أطاح الريدز بالبلوجرانا من دور الستة عشر موسم 2006 – 2007 بالفوز عليه ذهاباً في الكامب نو بهدفين مقابل هدف واحد حيث تقدم برشلونة وقتها بهدف لديكو وتعادل للريدز كريج بيلامي وخطف ريسه هدف الفوز القاتل.

رابط Ostoora.. HD مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر "دوري الابطال" تابع كورة لايف جودة عالية

وفي مباراة الإياب التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد نجح برشلونة في الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء لكن ذلك لم يشفع له حيث خرج الفريق الكتالوني من البطولة ولم يشفع له هدف إيديور جوديونسون للوصول إلى دور الثمانية وإستفاد الريدز بقاعدة إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

رابط Ostoora.. HD مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر "دوري الابطال" تابع كورة لايف جودة عالية

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ونجح ليفربول في مواصلة طريقة بنجاح في تلك البطولة وصول إلى الدور النهائي لكنه اصطدم وقتها بالعملاق الإيطالي نادي ميلان وخسر بهدف واحد مقابل هدفين.

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تاريخ مواجهات برشلونة والليفر

وفيما يخص تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات الأوروبية نجح الريدز في الفوز في تحقيق ثلاثة انتصارات فيما تغلب برشلونة في مباراتين فقط وتعادل الفريقان في ثلاثة مناسبات وذلك خلال ثمانية مباريات لعبها الفريقان معاً في بطولتي كأس الإتحاد الأوروبي " اليوروبا ليج " حالياً ودوري أبطال أوروبا.

ونجح لاعبوا البلوجرانا في تسجيل ستة أهداف في شباك العملاق الإنجليزي وهو نفس العدد الذي سجله لاعبوا الريدز في الشباك الكتالونية.

فهل ينجح برشلونة في معادلة الكفة والأخذ بالثأر من خروجه عام 2007 على يد الريدز أم أن صلاح ورفقاءه لهم رأي آخر ؟