اونلاين | Championsleague| بث مباشر برشلونة وليفربول مشاهدة رابط yalla shoot – برشلونة وليفربول Live HD يلا شوت لايف

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Championsleague| بث مباشر برشلونة وليفربول مشاهدة رابط yalla shoot – برشلونة وليفربول Live HD يلا شوت لايف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لاستضافة فريق نادي ليفربول الإنجليزي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب إستاد الكامب نو اليوم الأربعاء ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

Championsleague| بث مباشر برشلونة وليفربول مشاهدة رابط yalla shoot– برشلونة وليفربول Live HD يلا شوت لايف

ويدخل الفريق الكاتالوني المباراة بدافع انتقامي ولرد الاعتبار والإطاحة بالريدز من ذات الأذنين بعد أن أطاح الريدز بالبلوجرانا من دور الستة عشر موسم 2006 – 2007 بالفوز عليه ذهاباً في الكامب نو بهدفين مقابل هدف واحد حيث تقدم برشلونة وقتها بهدف لديكو وتعادل للريدز كريج بيلامي وخطف ريسه هدف الفوز القاتل.

Championsleague| بث مباشر برشلونة وليفربول مشاهدة رابط yalla shoot– برشلونة وليفربول Live HD يلا شوت لايف

وفي مباراة الإياب التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد نجح برشلونة في الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء لكن ذلك لم يشفع له حيث خرج الفريق الكتالوني من البطولة ولم يشفع له هدف إيديور جوديونسون للوصول إلى دور الثمانية وإستفاد الريدز بقاعدة إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

Championsleague| بث مباشر برشلونة وليفربول مشاهدة رابط yalla shoot– برشلونة وليفربول Live HD يلا شوت لايف

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ونجح ليفربول في مواصلة طريقة بنجاح في تلك البطولة وصول إلى الدور النهائي لكنه اصطدم وقتها بالعملاق الإيطالي نادي ميلان وخسر بهدف واحد مقابل هدفين.

تاريخ مواجهات برشلونة والليفر

وفيما يخص تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات الأوروبية نجح الريدز في الفوز في تحقيق ثلاثة انتصارات فيما تغلب برشلونة في مباراتين فقط وتعادل الفريقان في ثلاثة مناسبات وذلك خلال ثمانية مباريات لعبها الفريقان معاً في بطولتي كأس الإتحاد الأوروبي " اليوروبا ليج " حالياً ودوري أبطال أوروبا.

ونجح لاعبوا البلوجرانا في تسجيل ستة أهداف في شباك العملاق الإنجليزي وهو نفس العدد الذي سجله لاعبوا الريدز في الشباك الكتالونية.

فهل ينجح برشلونة في معادلة الكفة والأخذ بالثأر من خروجه عام 2007 على يد الريدز أم أن صلاح ورفقاءه لهم رأي آخر ؟