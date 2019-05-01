اونلاين | رابط Kooora Plus كورة لايف مشاهدة مباراة Liverpool VS Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول live koora

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رابط Kooora Plus كورة لايف مشاهدة مباراة Liverpool VS Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول live koora

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء ضيفه نادي ليفربول الإنجليزي على ملعب الكامب نو لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

رابط Kooora Plus كورة لايف مشاهدة مباراة Liverpool VS Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول live koora

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على طريقة تأهل كلا الفريقين بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات التي ستتولى مسؤولية نقلها على الهواء مباشرةً.

رابط Kooora Plus كورة لايف مشاهدة مباراة Liverpool VS Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول live koora

وكان برشلونة قد وصل إلى الدور نصف النهائي بفضل تخطيه عقبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين.

رابط Kooora Plus كورة لايف مشاهدة مباراة Liverpool VS Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول live koora

حيث عاد برشلونة من ملعب أولد ترافورد بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب لوك شاو بالخطأ في مرمى الشياطين الحمر قبل أن يقود ميسي فريقه للفوز إياباً بثلاثية نظيفة على الكامب نو.

رابط Kooora Plus كورة لايف مشاهدة مباراة Liverpool VS Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول live koora

في المقابل نجحت كتيبة يورجن كلوب في تخطي عقبة بورتو البرتغالي في الدور الماضي بالفوز عليه ذهاباً في أنفيلد بهدفي نابي كيتا وربيرتو فيرمينو وبأربعة أهداف مقابل هدف إياباً على ملعب الدراجاو.

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رابط Kooora Plus كورة لايف مشاهدة مباراة Liverpool VS Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول live koora

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكيبر يوسف سيف وعلي محمد علي.

يحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على برشلونة مساء اليوم الأربعاء ويأتي ذلك في إطار مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وستقام المواجهة المرتقبة على ملعب الكامب نو.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول والفوز على برشلونة للصعود إلى المباراة النهائية من المسابقة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي بعدما تأهل أيضاً العام الماضي للنهائي وواجه ريال مدريد وخسر 3-1.

وتقابل الفريقان في 8 مواجهات سابقة حيثُ فاز ليفربول في 3 مواجهات وتعادلا معاً في 3 مباريات وفاز برشلونة في مباراتين فقط بينما أحرز الريدز 6 أهداف في مقابل 6 أهداف لنجوم البارسا.

ويحاول صلاح الدخول لقائمة اللاعبين المصريين الذين استطاعوا "هز" شباك نادي برشلونة، وسوف يستعين "مو" بذكريات نجوم الفراعنة أمام البارسا.