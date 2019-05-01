اونلاين | رابط yalla Salah مباراة برشلونة وليفربول live مباشر كورة ستار | مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط yalla Salah مباراة برشلونة وليفربول live مباشر كورة ستار | مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط yalla Salah مباراة برشلونة وليفربول live مباشر كورة ستار | مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر يلا شوت

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء ضيفه نادي ليفربول الإنجليزي على ملعب الكامب نو لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

رابط yalla Salah مباراة برشلونة وليفربول live مباشر كورة ستار | مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر يلا شوت

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على طريقة تأهل كلا الفريقين بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات التي ستتولى مسؤولية نقلها على الهواء مباشرةً.

رابط yalla Salah مباراة برشلونة وليفربول live مباشر كورة ستار | مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر يلا شوت

وكان برشلونة قد وصل إلى الدور نصف النهائي بفضل تخطيه عقبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين.

رابط yalla Salah مباراة برشلونة وليفربول live مباشر كورة ستار | مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر يلا شوت

حيث عاد برشلونة من ملعب أولد ترافورد بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب لوك شاو بالخطأ في مرمى الشياطين الحمر قبل أن يقود ميسي فريقه للفوز إياباً بثلاثية نظيفة على الكامب نو.

رابط yalla Salah مباراة برشلونة وليفربول live مباشر كورة ستار | مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر يلا شوت

في المقابل نجحت كتيبة يورجن كلوب في تخطي عقبة بورتو البرتغالي في الدور الماضي بالفوز عليه ذهاباً في أنفيلد بهدفي نابي كيتا وربيرتو فيرمينو وبأربعة أهداف مقابل هدف إياباً على ملعب الدراجاو.

Advertisements

رابط yalla Salah مباراة برشلونة وليفربول live مباشر كورة ستار | مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر يلا شوت

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكيبر يوسف سيف وعلي محمد علي.

رابط yalla Salah مباراة برشلونة وليفربول live مباشر كورة ستار | مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر يلا شوت

يحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على برشلونة مساء اليوم الأربعاء ويأتي ذلك في إطار مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وستقام المواجهة المرتقبة على ملعب الكامب نو.

رابط yalla Salah مباراة برشلونة وليفربول live مباشر كورة ستار | مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر يلا شوت

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول والفوز على برشلونة للصعود إلى المباراة النهائية من المسابقة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي بعدما تأهل أيضاً العام الماضي للنهائي وواجه ريال مدريد وخسر 3-1.

رابط yalla Salah مباراة برشلونة وليفربول live مباشر كورة ستار | مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر يلا شوت

وتقابل الفريقان في 8 مواجهات سابقة حيثُ فاز ليفربول في 3 مواجهات وتعادلا معاً في 3 مباريات وفاز برشلونة في مباراتين فقط بينما أحرز الريدز 6 أهداف في مقابل 6 أهداف لنجوم البارسا.

ويحاول صلاح الدخول لقائمة اللاعبين المصريين الذين استطاعوا "هز" شباك نادي برشلونة، وسوف يستعين "مو" بذكريات نجوم الفراعنة أمام البارسا.