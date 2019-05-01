اونلاين | Barcelona Today بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | ك

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Barcelona Today بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء ضيفه نادي ليفربول الإنجليزي على ملعب الكامب نو لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Barcelona Today بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على طريقة تأهل كلا الفريقين بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات التي ستتولى مسؤولية نقلها على الهواء مباشرةً.

Barcelona Today بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

وكان برشلونة قد وصل إلى الدور نصف النهائي بفضل تخطيه عقبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين.

Barcelona Today بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

حيث عاد برشلونة من ملعب أولد ترافورد بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب لوك شاو بالخطأ في مرمى الشياطين الحمر قبل أن يقود ميسي فريقه للفوز إياباً بثلاثية نظيفة على الكامب نو.

Barcelona Today بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

في المقابل نجحت كتيبة يورجن كلوب في تخطي عقبة بورتو البرتغالي في الدور الماضي بالفوز عليه ذهاباً في أنفيلد بهدفي نابي كيتا وربيرتو فيرمينو وبأربعة أهداف مقابل هدف إياباً على ملعب الدراجاو.

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Barcelona Today بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكيبر يوسف سيف وعلي محمد علي.

Barcelona Today بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

يحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على برشلونة مساء اليوم الأربعاء ويأتي ذلك في إطار مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وستقام المواجهة المرتقبة على ملعب الكامب نو.

Barcelona Today بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول والفوز على برشلونة للصعود إلى المباراة النهائية من المسابقة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي بعدما تأهل أيضاً العام الماضي للنهائي وواجه ريال مدريد وخسر 3-1.

Barcelona Today بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

وتقابل الفريقان في 8 مواجهات سابقة حيثُ فاز ليفربول في 3 مواجهات وتعادلا معاً في 3 مباريات وفاز برشلونة في مباراتين فقط بينما أحرز الريدز 6 أهداف في مقابل 6 أهداف لنجوم البارسا.

Barcelona Today بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة بدون تقطيع | مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار

ويحاول صلاح الدخول لقائمة اللاعبين المصريين الذين استطاعوا "هز" شباك نادي برشلونة، وسوف يستعين "مو" بذكريات نجوم الفراعنة أمام البارسا.