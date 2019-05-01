اونلاين | Yalla sport مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة Mo Salah VS Leo Messi بث مباشر بتاريخ 1-5-2019 yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Yalla sport مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة Mo Salah VS Leo Messi بث مباشر بتاريخ 1-5-2019 yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة الأربعاء صوب ملعب الكامب نو لمتابعة مباراة برشلونة ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى برشلونة إلى حسم موقعة الذهاب على أرضه وبين جماهيره بأكبر عدد من الأهداف مع ضمان الخروج بشباك نظيفة للوصول إلى النهائي الغائب منذ العام 2015.

في المقابل يسعى الفريق الإنجليزي إلى فرض سيطرته وإيقاع لعبه على برشلونة وإستغلال القوة الهجومية التي يتوفر عليها لإحداث الرعب في خط دفاع الفريق الكتالوني والخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل لقاء الإياب.

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وتنتظر جماهير الريدز حصول الفريق على اللقب الغائب عن صفوف النادي منذ أربعة عشر عاماً بعدما كان الحلم قريباً العام الماضي لكن خسارة الفريق من ريال مدريد جعل الأحلام تتبخر وتصبح سراباً.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لأم القرى وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

وتم تعيين إثنين من أفضل المعلقين لتولي نقل المباراة بصوتهم وهم يوسف سيف من إسبانيا وبالتحديد أرضية ملعب الكامب نو ومن إستديوهات القناة في الدوحة المصري المخضرم علي محمد علي.