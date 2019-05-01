اونلاين | بث مباشر ليفربول VS برشلونة (دوري الأبطال) yalla shoot مشاهدة ومتابعة حية Bein TV

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر ليفربول VS برشلونة (دوري الأبطال) yalla shoot مشاهدة ومتابعة حية Bein TV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر ليفربول VS برشلونة (دوري الأبطال) yalla shoot مشاهدة ومتابعة حية Bein TV

يقام اليوم الأربعاء ذهاب نصف النهائي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والذي يجمع عملاقين من عمالقة القارة الأوروبية فريق نادي برشلونة الأسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الكامب نو.

بث مباشر ليفربول VS برشلونة (دوري الأبطال) yalla shoot مشاهدة ومتابعة حية Bein TV

وكان نصف النهائي الأول بين توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي قد إنتهى بين الفريقين الثلاثاء بتفوق أحفاد يوهان كرويف بهدف واحد مقابل لا شيء سجله فان دي بيك في اللقاء الذي إحتضنه ملعب إستاد وايت هارت لين الجديد.

بث مباشر ليفربول VS برشلونة (دوري الأبطال) yalla shoot مشاهدة ومتابعة حية Bein TV

ويسعى برشلونة إلى حسم مبارة اليوم بنتيجة تريحه في مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين الثلاثاء المقبل على ملعب إستاد الأنفيلد في إياب الدور نصف النهائي.

Advertisements

بث مباشر ليفربول VS برشلونة (دوري الأبطال) yalla shoot مشاهدة ومتابعة حية Bein TV

في المقابل سيسعى ليفربول إلى الخروج بأقل الأضرار على الأقل بنتيجة التعادل إيجابي كان أو سلبي لضمان الوصول إلى النهائي الثاني توالياً.

بث مباشر ليفربول VS برشلونة (دوري الأبطال) yalla shoot مشاهدة ومتابعة حية Bein TV

ومن المنتظر أن تبدأ مباراة برشلونة وليفربول في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

بث مباشر ليفربول VS برشلونة (دوري الأبطال) yalla shoot مشاهدة ومتابعة حية Bein TV

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها تذاع حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها من أرضية ملعب الكامب نو المعلق الكبير يوسف سيف ويعاونه من قطر علي محمد علي.