الدوري المصري .. المقاولون العرب يستدرج الداخلية اليوم...

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جدة - عمرو شويل الدوري المصري .. المقاولون العرب يستدرج الداخلية اليوميحل فريق الداخلية ضيفا على فريق المقاولون العرب ، خلال المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مواجهات الجولة الحادية و الثلاثون من مسابقة الدورى .
ومن المقرر أن تقام المباراة فى الرابعة و النصف من مساء اليوم ، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر .
ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون للفوز فى المباراة ، للصعود إلى المركز الرابع ، و الدخول بين الأربعة الكبار ، خاصة وأن المصرى لديه 46 نقطة ، حتى الان ، بينما يحاول علاء عبد العال الهروب من القاع ، حالة الفوز على ذئاب الجبل ، و القفز فى جدول ترتيب المسابقة .
ويدخل المقاولون اللقاء ، وهو فى المركز الخامس برصيد 43 نقطة، بعد أن خاض 30 مباراة ، فاز فى 12 و تعادل فى 7 ، و خسر 11 مباراة ، بينما يقع الاخلية فى المركز السابع عش رو قبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى ، برصيد 26 نقطة فقط ، بعد أن فاز فى 4 فقط ، و تعادل فى 14 و خسر فى 12
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