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الإسماعيلى يستعد للاتحاد بدون راحة بعد الخسارة من الحرس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى منح لاعبى الفريق راحة سلبية بعد الخسارة أمام حرس الحدود مساء أمس، الثلاثاء، بهدف نظيف في الدوري الممتاز وقرر الجهاز مواصلة التدريبات بدون راحة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارًا من غدٍ استعدادًا للاتحاد السكندرى، فى دور الـ8 لكأس مصر، يوم الأحد الموافق الخامس من مايو المقبل، فى تمام الخامسة مساءً على استاد المقاولون العرب.

 

 

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