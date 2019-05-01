اخبار الرياضه

المقاولون يستضيف الداخلية فى الجبل الأخضر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستضيف الداخلية فى الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الداخلية ضيفًا على فريق المقاولون العرب، خلال المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى .

ومن المقرر أن تقام المباراة فى الرابعة والنصف من مساء اليوم، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر .

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون للفوز فى المباراة، للصعود إلى المركز الرابع، والدخول بين الأربعة الكبار خاصة أن المصرى لديه 46 نقطة حتى الآن، بينما يحاول علاء عبد العال الهروب من القاع، حالة الفوز على ذئاب الجبل، والقفز فى جدول ترتيب المسابقة .

Advertisements

ويدخل المقاولون اللقاء وهو فى المركز الخامس برصيد  43 نقطة، بعد أن خاض 30 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 7 وخسر 11 مباراة  بينما يقع الداخلية فى المركز السابع عشر وقبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 26 نقطة فقط، بعد أن فاز فى 4 فقط، وتعادل فى 14 وخسر فى 12.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يستضيف الداخلية فى الجبل الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا