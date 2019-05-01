شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستضيف الداخلية فى الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الداخلية ضيفًا على فريق المقاولون العرب، خلال المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى .

ومن المقرر أن تقام المباراة فى الرابعة والنصف من مساء اليوم، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر .

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون للفوز فى المباراة، للصعود إلى المركز الرابع، والدخول بين الأربعة الكبار خاصة أن المصرى لديه 46 نقطة حتى الآن، بينما يحاول علاء عبد العال الهروب من القاع، حالة الفوز على ذئاب الجبل، والقفز فى جدول ترتيب المسابقة .

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ويدخل المقاولون اللقاء وهو فى المركز الخامس برصيد 43 نقطة، بعد أن خاض 30 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 7 وخسر 11 مباراة بينما يقع الداخلية فى المركز السابع عشر وقبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 26 نقطة فقط، بعد أن فاز فى 4 فقط، وتعادل فى 14 وخسر فى 12.