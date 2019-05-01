نادر شوقي: لا يوجد أي أزمة لرمضان صبحي بالأهلي.. ويمتلك عروضا إنجليزية

كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب ليس لديه أي أزمات تتعلق بالمستحقات في القلعة الحمراء.

وكانت تقارير صحفية قد تناولت غضب رمضان صبحي من الخصم المالي الذي فرضه محمود الخطيب رئيس الأهلي على اللاعبين بسبب مباراة صنداونز الجنوب أفريقي.

وقال نادر شوقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" "رمضان صبحي عاد للأهلي ولم يفكر في مسألة المال مطلقا، اللاعب يحصل في الأهلي على ربع راتبه الذي يتقاضاه في إنجلترا".

وواصل "رمضان صبحي معار للأهلي من هدرسفيلد الإنجليزي وعقده ينتهي أول يوليو، كيف يتم...